Verdachte leidt politie naar lichamen vermoorde Britse journalist en Braziliaanse gids

Even voor de persconferentie liet de Braziliaanse justitieminister Anderson Torres via Twitter al weten dat de politie menselijke resten had aangetroffen. Dat een verdachte de moord had toegegeven was eerder op woensdag (lokale tijd) al vermeld door Braziliaanse media. In de zaak zijn twee broers aangehouden. De politie geeft aan dat er mogelijk meer arrestaties zullen volgen.