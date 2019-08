Verdachte pedofiel ontloopt jarenlang politie dankzij zelfgebouwde bunker in bos

De man was in 2005 al een keer veroordeeld voor het bezit van kinderporno en marihuana en zag de bui al hangen toen hij in 2016 opnieuw voor de rechter moest verschijnen voor nieuwe feiten. Deze keer had hij ook een minderjarig meisje aangerand. Daarop besloot hij onder te duiken.



Wanneer hij zijn plan precies in werking zette, is volgens de politie niet duidelijk. Maar ergens in de aanloop naar zijn proces ging hij in de bossen bij het plaatsje Ringle op zoek naar een plek om een schuilplaats te bouwen. Dat was zo’n 250 kilometer van waar hij woonde, bij zijn moeder in Richfield. Hij koos de uiteindelijke locatie omdat die afgelegen lag en niet te ver van de vuilnisbelt van Marathon County, waar hij elke dag op zoek kon gaan naar voedsel en andere voorraden.



In de winter nam hij extra maatregelen. Zo maakte hij een vuurput om warm te blijven en hij ontwierp die zodanig dat er bijna geen rook uit vrijkwam. Als hij in de sneeuw op pad ging, maakte hij extra rondjes en gebruikte hij een tak om zijn sporen uit te wissen.