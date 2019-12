Verdachte steekpartij huis rabbi hield dagboeken bij en vroeg zich af waarom Hitler Joden haatte

Monsey ligt zo’n veertig kilometer van de stad New York. De stad en staat New York vormen de thuisbasis van een van de grootste joodse gemeenschappen ter wereld met enkele honderdduizenden mensen.



De laatste maanden zijn er vaker antisemitische geweldsdelicten in het gebied. De afgelopen week alleen al werd melding gemaakt van meerdere incidenten. Vorige week maandag werd een 65-jarige Joodse man geschopt en geslagen door een belager, meldt CNN. Diezelfde dag werden twee Joodse kinderen belaagd door een groep jongeren. Ook een dag later vonden soortgelijke incidenten plaats. Afgelopen donderdag viel een 42-jarige vrouw een Joodse vrouw aan in het bijzijn van haar 3-jarige dochter.



En ruim twee weken geleden openden twee schutters urenlang het vuur bij een joodse supermarkt in de Amerikaanse stad Jersey City. Ze bleken de locatie bewust te hebben gekozen. In totaal kwamen zes mensen om het leven, inclusief de daders. Vanwege al deze ontwikkelingen zijn in New York extra veiligheidsmaatregelen genomen.



Gouverneur Andrew Cuomo van New York noemt het steekincident in het huis van de rabbi ,,de laatste in een reeks van aanvallen op de leden van de joodse gemeenschap in New York’’. ,,Laat me duidelijk zijn: antisemitisme en onverdraagzaamheid van welke aard dan ook zijn weerzinwekkend. Dat tolereren we niet.’’