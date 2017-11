Verdachte van aanslag New York vraagt om IS-vlag in zijn ziekenhuiskamer

De aanslagpleger verklaarde tegen de politie dat hij geïnspireerd was door video's van Islamitische Staat. Woensdagavond verscheen hij voor het eerst voor een rechtbank in New York, in een rolstoel. Hij kreeg een pro-Deoadvocaat toegewezen en beantwoordde de vragen voornamelijk met ja of nee, met behulp van een Russische tolk. Er werden twee aanklachten geformuleerd: steun aan een buitenlandse terroristische organisatie en geweld en vernieling.



De politie was woensdag op zoek naar een tweede Oezbeekse man. De 32-jarige Mukhammadzoir Kadirov werd gezocht in verband met de aanslag dinsdag in New York. De man is gevonden maar het is niet bekend of hij ook is gearresteerd.