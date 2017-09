Verdachte van explosie Londense metro handelde mogelijk niet alleen

Het gaat om een 'belangrijke arrestatie', zegt Neil Basu, nationaal coördinator van de afdeling antiterrorisme. Gewapende politie is vanmiddag een woning in Sunbury, een wijk in het zuidwesten van Londen, binnengevallen. Wijkbewoners zijn geëvacueerd en de woning wordt doorzocht. Wat de politie daar hoopt te vinden, is onduidelijk. De inval heeft te maken heeft met de verdachte die vanochtend werd opgepakt.



Details over de verdachte wil Basu niet kwijt. ,,Hoewel we tevreden zijn met de stappen die zijn gezet, gaat het onderzoek door en blijft het dreigingsniveau kritiek'', aldus Basu. Hij roept de Britse bevolking op oplettend te blijven.



De verdachte was mogelijk van plan Engeland te verlaten op een veerboot, schrijft The Guardian. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) zou vaker mensen in en uit Engeland hebben gevoerd via Dover, waar de beveiliging in de haven en op schepen niet optimaal zou zijn.



IS eiste de aanslag gisteren op. Dat doet de groep bij incidenten als deze volgens de politie bijna altijd, of er nu wel of geen contact met de dader is geweest.



De politie zei gisteren al volop jacht te maken op verdachten. De zoektocht gaat door, want mogelijk gaat het om meerdere mensen. Agenten bestuderen de beelden van de talloze beveiligingscamera's die in en rond de Londense metro's en stations hangen. Daarnaast zijn tientallen getuigen ondervraagd.