Verdachte verloofde van verdwenen Amerikaanse Gabby nu zelf ook spoorloos

Een opmerkelijke wending in de verdwijningszaak van YouTubester Gabby Petito (22): haar verloofde, waarmee ze een roadtrip door de VS deed, is nu zelf spoorloos. Brian Laundrie had zich eerder verdacht gemaakt door geen enkele medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Volledig scherm De 22-jarige Gabby Petito keerde niet terug van een vakantietrip met haar verloofde. © AFP De jongeman verbleef bij zijn ouders, dacht de politie. Nu blijkt echter dat hij al vier dagen van de aardbol verdwenen is. Mogelijk is hij op de vlucht geslagen. ,,We proberen al heel de week om met zijn familie en Brian zelf te praten. Gisteren kregen we telefoon van zijn ouders. Ze zeggen nu dat zij hun zoon niet gezien hebben, de zoveelste wending in dit verhaal”, stelt politiewoordvoerder Josh Taylor.



De FBI doorzocht gisteren het huis van de ouders en nam enkele spullen mee. ,,We begrijpen maar al te goed dat de omgeving gefrustreerd reageert. Wij hebben hetzelfde gevoel. De situatie verandert constant, we willen nu eerst en vooral de feiten op een rijtje krijgen”, klinkt het. De politie bevestigde ook dat een getuigenis van een TikTokster nader onderzocht wordt. Zij beweert in een filmpje dat ze samen met haar vriend op 29 augustus een lifter meegenomen had in het Grand Teton National Park.

200 dollar voor lift

Nu beseft de vrouw dat dat Brian Laundrie was. ,,Hij bood zelfs 200 dollar (170 euro) om mee te mogen rijden, maar we lieten hem gratis in de achterbak van onze Jeep zitten. Toen ik na een klein half uur liet vallen dat we op weg waren naar Jackson Hole werd hij onrustig. Plots wilde hij er zo snel mogelijk uit. Aan de overkant van de straat probeerde hij vervolgens een nieuwe lift te regelen.”



De bizarre ontmoeting vond een dag voor de moeder van Petito een laatste sms van haar dochter zou ontvangen plaats. Ze vraagt zich echter af of het wel Gabby was die dat bericht verstuurde. Gabby en haar vriend Brian gingen in juli op vakantie om hun verloving te vieren. Het stel vertrok in een wit Ford-bestelbusje en reed kriskras door de Amerikaanse staten Wyoming en Utah.

Aanhouding gefilmd

Onderweg maakten ze talloze video’s van de ongerepte natuur en filmden ook zichzelf terwijl ze lachten, kusten en over stranden renden. Eén van de filmpjes is op YouTube intussen meer dan een miljoen keer bekeken. Het plan was om vier maanden rond te trekken. Op 12 augustus zette de politie hen in de buurt van het Arches National Park aan de kant vanwege een snelheidsovertreding.



Een agent legde het gebeuren met zijn bodycam vast. Op de beelden is te zien hoe Gabby in tranen uitbarst. ,,We hebben deze ochtend ruziegemaakt over een paar privézaken. Op sommige dagen heb ik last van een dwangstoornis. Ik heb me verontschuldigd bij hem, omdat ik dan echt gemeen uit de hoek kan komen.” De discussie zou ontstaan zijn omdat Laundrie met vuile voeten in het busje geklommen was.

Volledig scherm Een agent filmt hoe Gabby in tranen uitbarst en vertelt over de ruzie die zij en Brian hadden. © AFP

Krassen in het gezicht

Volledig scherm De witte Ford Transit, waarmee Brian Laundrie alleen terugkeerde in Florida. © AFP Laundrie legt aan de politie uit hoe hij aan een aantal krassen in zijn gezicht is gekomen. ,,Ze probeerde de sleutels van mij af te pakken. Ik probeerde haar te kalmeren, maar toen haalde ze uit met haar telefoon.’’ De kemphanen vertellen dat ze op het punt staan om te trouwen en ‘absoluut niet’ willen dat er iemand beschuldigd wordt van een misdrijf. Uiteindelijk hoefde er niemand mee naar het bureau.



Twee weken later - op 1 september - keert Laundrie alleen terug naar hun huis in Florida. Van zijn verloofde ontbreekt elk spoor. Haar ouders geven haar tien dagen later als vermist op. Laundrie weigert tot nu met het onderzoeksteam te praten over de vermissing. ,,We smeken iedereen om informatie over haar verblijfplaats in de afgelopen weken met ons te delen. Ook Brian dus”, zei politiechef Todd Garrison.

Volledig scherm Politiechef Todd Garrison tijdens een persconferentie over de verdwijningszaak in North Port, Florida. © AFP

De wanhoop nabij

Gabby's familie is de wanhoop inmiddels nabij. Ze eisen dat Laundrie antwoord geeft op de vraag waarom hij Gabby alleen achterliet. Haar ouders richtten zich zelfs met een brief tot de ouders van Brian. ,,We vragen jullie hulp om onze dochter terug te vinden”, klinkt het daarin. ,,Natuurlijk willen jullie jullie zoon beschermen, maar bekijk het ook eens vanuit ons standpunt. Wij kunnen niet meer slapen of eten. Ons leven is verwoest.”



De advocaat van de eveneens verdwenen Laundrie zegt dat zijn cliënt op zijn verzoek geen commentaar geeft. ,,In mijn ervaring is de partner vaak de eerste persoon waar de politie in dit soort gevallen de aandacht op vestigt. De waarschuwing dat ‘alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden’ is waar, ongeacht of mijn cliënt iets te maken heeft met de verdwijning van mevrouw Petito”, aldus Steve Bertolino.

Volledig scherm De ouders van Gabyy, moeder Tara en vader Joe Petito, doen een beroep op de familie van Brian. © Getty Images

Volledig scherm De emotionele Gabby tijdens de aanhouding, zegt dat een een nogal opvliegend karakter heeft. © AP