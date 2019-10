Verdachte weduwe vermoorde Tob Cohen op borgtocht vrij

Op reportage in Noord-Sy­rië: 'Hoe zijn we in deze nachtmer­rie beland?'

9:30 Het is dag twee van de Turkse invasie van Koerdisch gebied in Noord-Syrië als een krakend busje langzaam over een groene pontonbrug over de rivier de Tigris rijdt. De ene kant van de brug is Noord-Irak, de andere kant Noord-Syrië. ,,Geen foto's maken'', zegt de bestuurder van het busje. ,,We willen niet dat de Turken weten hoe het er hier uitziet.''