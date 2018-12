Verdachte zeerover Nederlands schip opgepakt

In Nederland is na de ontvoering direct een strafrechtelijk onderzoek in gang gezet. Daarop volgde een internationaal arrestatiebevel. De verdachte is begin vorige maand aangehouden toen hij in Zuid-Afrika op doorreis was. Het OM had zijn arrestatie pas bekend willen maken als zijn uitlevering aan Nederland aan de orde was. Maar nu de media in Zuid-Afrika over de zaak schrijven, heeft het OM zijn aanhouding toch bekendgemaakt, zei een woordvoerder.