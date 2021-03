Verdachten van liquidatie in Bergen aan Zee gearresteerd in Spanje

In Zuid-Spanje zijn twee verdachten opgepakt van de liquidatie van een 45-jarige Colombiaan, in februari, in Bergen aan Zee. De arrestatie vond plaats bij een tolpoort tussen Malaga en Marbella. De twee voortvluchtigen, van wie de nationaliteit niet bekend is gemaakt, zaten in een huurauto met Duits kenteken.

De Spaanse politie was een van de mannen op het spoor gekomen na een tip uit Nederland, begin maart. Daarin werd gemeld dat hij zich mogelijk schuil hield bij een landgenoot in de provincie Málaga. De verdachte werd gearresteerd toen hij met het voertuig was gelokaliseerd bij een tolpoort langs de AP7 (Franse grens-Gibraltar) ter hoogte van Calahonda. In de wagen zaten nog twee mannen van wie eentje de andere voortvluchtige verdachte bleek te zijn. De mannen kwamen volgens de politie terug van een reis naar Sanlúcar de Barrameda in de sherrystreek in het binnenland bij Cádiz.

Tegen het duo was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op een Colombiaan, op 16 februari in Bergen aan Zee. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Het slachtoffer (45) werd omstreeks 15.30 uur neergeschoten op de parkeerplaats bij de strandopgang en bezweek later aan zijn verwondingen.

Vluchtauto

De Colombiaan zou al geruime tijd met anderen hebben verbleven in een woning aan de Zeeweg, verklaarden bronnen tegenover NH Nieuws. De politie wilde dit niet bevestigen maar zei wel dat voorafgaand aan de moord in het bewuste huis mogelijk een confrontatie was geweest tussen de betrokkenen. De vluchtauto van de vermeende schutter(s), een witte Mercedes, werd na de moord elders in Noord-Holland gevonden. Er zouden nog andere betrokkenen zijn geweest in minstens twee auto’s, waaronder een donkerkleurige Audi.

Na de moord arresteerde de politie in Amsterdam acht verdachten tussen 25 en 54 jaar. Het ging om zes Colombianen (drie mannen en drie vrouwen) alsook een man en vrouw uit Noorwegen. De zes werden opgepakt in een hotelkamer waar in koffers bijna 600.000 euro aan cash geld werd gevonden. Op de bagage zaten stickers met bedragen en namen, verklaarde de advocaat van een van de verdachten tegenover de nieuwssite.

De Spaanse politie arresteerde de twee verdachten bij een tolpoortje op de snelweg AP7 ter hoogte van Calahonda.