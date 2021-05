Verdwaald walviskalf uit Stille Oceaan ‘vastgeraakt’ in Middellandse Zee

De grijze walvis dook de afgelopen dagen op bij Bormes-les-Mimosas in de buurt van Toulon en was daarvoor al gesignaleerd bij Mandelieu-La-Napoule vlakbij Cannes en Antibes. Het exemplaar verkeert in redelijk goede gezondheid, maar is sterk vermagerd doordat hij zich niet kan voeden op de gebruikelijke manier waarbij hij onder andere schaaldieren en zeesterren zijdelings van de zeebodem schept, verklaarde dierenarts en RNE-lid Adrien Gannier tegenover Franse media. Hij spotte het walviskalf vrijdag in de haven van Bormes-les-Mimosas. Havenautoriteiten wisten het zeezoogdier de Middellandse Zee weer op te drijven.

De aanwezigheid van deze walvissoort in dergelijke wateren is volgens hem vrij ongebruikelijk. De overgrote meerderheid van de populatie leeft ‘s winters voor de kust van het Mexicaanse Baja California en 's zomers in Alaska. Gannier: ,,Het is mogelijk dat deze walvis, geboren voor de Mexicaans-Californische kust, is verdwaald tijdens zijn eerste voederseizoen in de Beaufortzee en in plaats van terug te zwemmen naar de Stille Oceaan de Atlantische Oceaan is overgestoken voordat hij vast kwam te zitten in de Middellandse Zee.”