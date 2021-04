Verenigd Koninkrijk in rouw: ‘Prins Philip verdient de affectie van een generatie Britten’

Reacties/videoHet overlijden van Prince Philip op 99-jarige leeftijd heeft het Verenigd Koninkrijk in diepe rouw gedompeld. ,,De hertog van Edinburgh heeft zijn leven in dienst gesteld van ons land.”

Het statement van Buckingham Palace rond lunchtijd, witte letters op een zwarte achtergrond met een portret van prins Philip erboven, leidde in het Verenigd Koninkrijk tot een stroom van steunbetuigingen. ,,Met grote droefenis maakt Hare Majesteit de koningin het overlijden van haar dierbare echtgenote bekend”, luidde het bericht. ,,Vanochtend ging hij vredig heen in Windsor Castle.”

Premier Boris Johnson roemde prins Philip kort na de mededeling voor zijn ambtswoning aan Downing Street. ,,Hij verdient de affectie van een generatie in het Verenigd Koninkrijk, in het Gemenebest en de rest van de wereld”, zei een zichtbaar aangeslagen Johnson. De hertog kreeg in de korte eulogie lof voor zijn aandeel in het moderniseren en verstevigen van de monarchie na de Tweede Wereldoorlog.

,,Het Verenigd Koninkrijk heeft een uitzonderlijke dienaar van het volk verloren”, stelde Keir Starmer, leider van oppositiepartij Labour. ,,Hij stelde zijn leven in dienst van ons land - van een bewonderenswaardige carrière bij de koninklijke marine tijdens WOII tot zijn decennia werkzaamheden als de hertog van Edinburgh. Vooral zal hij herinnerd worden aan zijn buitengewone loyaliteit en devotie aan de koningin.”

Terwijl lakeien de vlaggen bij Buckingham Palace halfstok hingen, verstuurde premier Nicola Sturgeon van Schotland via Twitter een bericht met dezelfde warmte. ,,Ik ben bedroefd na het horen van het nieuws dat de ‘Duke of Edinburgh’ is overleden”, schreef de politica. ,,Ik wil mijn persoonlijke en welgemeende medeleven overbrengen, en die van de Schotse regering en het Schotse volk, aan Hare Majesteit de koningin en haar familie.”

Onzelfzuchtig

Premier Mark Drakeford van Wales stipte het karakter aan van prins Philip. ,,Hij diende de monarchie met onzelfzuchtige toewijding en een genereuze geest”, gaf hij aan. In Belfast betuigde de Noord-Ierse premier Arlene Foster van Noord-Ierland haar medeleven. De prins had ‘grote interesse in Noord-Ierland’ gaf de leider van de DUP aan. Terwijl de reacties binnen druppelden, begon een periode van nationale rouw.

Volgens het protocol is Operation Forth Bridge, een codenaam voor het stappenplan na de dood van prins Philip, nu officieel begonnen. De verwachting is dat de hertog afzag van een staatsbegrafenis, waarop hij volgens de regels recht heeft. Waarschijnlijk volgt een militaire begrafenis bij St George’s Chapel, op het terrein van Windsor Castle, waarna hij ter aarde wordt besteld in Frogmore Gardens, waar koning Victoria en prins Albert ook liggen.

Volledig scherm De Britse prins overleed vanmorgen op 99-jarige leeftijd. © AP

Volledig scherm Britse premier Boris Johnson © REUTERS