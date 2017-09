Verenigde Staten herdenken terreuraanslagen 11 september

,,De terroristen die ons aanvielen, dachten angst te zaaien en onze spirit te kunnen verzwakken. Maar Amerika kan niet worden geïntimideerd. Degenen die het toch proberen, staan snel op onze lijst verslagen vijanden, die het gewaagd hebben onze moed te testen'', zei Trump.



,,Ook al is ons land die dag gewond geraakt, we herinneren de wereld er vandaag aan dat terrorisme nooit zal winnen van de VS'', voegde minister Rex Tillseron van Buitenlandse Zaken eraan toe.



Zestien jaar geleden vlogen islamistische terroristen met gekaapte verkeersvliegtuigen de twee torens van het World Trade Center in New York binnen. Ook het Pentagon in Washington was een doelwit. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania.