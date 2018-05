Vergiftigde Joelia Skripal spreekt over aanslag: Mijn leven staat op zijn kop

,,Het feit dat zenuwgas is gebruikt, is schokkend. Mijn leven is op zijn kop gezet'', zegt Skripal, die door de Britten na de vergiftiging met het middel Novitsjok wordt beschermd, vanuit een geheime locatie in Londen.



,,Ik probeer in het reine te komen met de desastreuze veranderingen waarmee ik zowel fysiek als emotioneel ben geconfronteerd. Daarbij kijk ik niet verder vooruit dan één dag. En ik wil ook mijn vader nog helpen totdat hij volledig is genezen.''



Skripal deed haar verhaal in het Russisch, maar overhandigde de verklaring ook op papier in het Engels en Russisch. Ze zette er na het voorlezen haar handtekening onder. Ze wilde geen vragen beantwoorden voor de camera.