Vergiftigde Navalny eist zijn kleren terug: ‘Ze stuurden me naakt naar Duitsland’

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) eist van Rusland de kleding terug die hij droeg op de dag van zijn vergiftiging. De kleren zijn volgens hem ‘essentieel bewijs’, maar werden voor zijn vertrek naar Duitsland in beslag genomen voor ‘pre-onderzoekscontrole’, meldt de in een Berlijns ziekenhuis herstellende Navalny op zijn blog.

De wettelijke termijn voor controles in het kader van een vooronderzoek bedraagt in Rusland volgens hem 30 dagen en die zijn verstreken. ‘Ik eis dat mijn kleding zorgvuldig in een plastic zak wordt verpakt en naar mij wordt teruggestuurd’, schrijft Navalny.



Hij werd op 20 augustus onwel tijdens een Russische binnenlandse vlucht en belandde bewusteloos in een ziekenhuis in Siberië. Aanhangers van Navalny gingen ervan uit dat hij was vergiftigd, maar artsen verklaarden dat er geen sporen van gif in zijn bloed waren aangetroffen. Navalny zou volgens hen een stofwisselingsziekte hebben, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel.

De Duitse organisatie Cinema for Peace bood hulp aan en stuurde een privéjet met artsen naar Rusland om Navalny op te halen. Navalny's echtgenote smeekte de Russische president Poetin in een brief haar man te laten vertrekken. De artsen in Omsk verboden Navalny's transport aanvankelijk, omdat zijn toestand nog niet stabiel genoeg zou zijn voor zo'n ambulancevlucht. Een dag later stemden ze alsnog in met het overvliegen van Navalny.

Die meldt nu dat hij voor vertrek volledig werd uitgekleed. ‘Ze trokken al mijn kleren uit en stuurden me helemaal naakt naar Duitsland. Gezien het feit dat er een industriële chemische stof op mijn lichaam is gevonden en die zeer waarschijnlijk via contact met mijn lijf is overgebracht, zijn mijn kleren een zeer belangrijk bewijsstuk.’

Coma

Navalny ontwaakte begin september uit de kunstmatige coma waarin hij werd gehouden en reageerde op ‘verbale prikkels’, meldde het Charité-ziekenhuis. Sinds vorige week ligt de veertiger niet meer aan de beademing, meldde hij via Instagram.



De Rus liet weten dat hij herstellende is van de gifaanval, maar dat hij moeite heeft met fysieke inspanning zoals traplopen omdat zijn benen trillen. ‘Ik kom er weer bovenop, maar de weg naar herstel zal lang zijn’, schreef Navalny (44). Hij zei ook dat hij zijn telefoon nog steeds niet kan gebruiken en moeite heeft om water in zijn glas te schenken.

Zenuwgif

Voor Duitsland staat vast dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. De Duitse regering verklaarde op basis van de eigen testresultaten ‘ondubbelzinnig bewijs’ te hebben voor de vergiftiging. Laboratoria in Zweden en Frankrijk stelden dat onafhankelijk van elkaar ook vast. ,,We herhalen de oproep aan Rusland om uitleg te geven over de gebeurtenissen. We staan in nauw contact met onze Europese bondgenoten over verdere stappen”, verklaarde de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel vorige week maandag.

Duitsland overhandigde zijn testresultaten aan de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Op verzoek van de autoriteiten onderzoekt de organisatie na Duitsland, Zweden en Frankrijk ook wat voor gif Navalny binnenkreeg. Een gespecialiseerd team nam inmiddels biomedische monsters bij hem af. De OPCW verklaarde vorige week dat de resultaten binnenkort bekend worden.

Volgens het team van de Russische oppositieleider werd hij op 20 augustus vergiftigd in zijn hotelkamer. Navalny's medewerkers verzamelden daar spullen nadat hij onwel was geworden. Op een lege waterfles zouden sporen van het zenuwgif zijn gevonden.

Rusland ontkent iets met de vergiftiging te maken te hebben en zegt eerst bewijs te willen zien.

