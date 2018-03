Vergiftigingsrel: Rusland zet 23 Britse diplomaten uit

Londen kondigde eerder deze week aan 23 Russische diplomaten uit te zetten. In een reactie op die beslissing werd de Britse ambassadeur Laurie Bristow vandaag voor de tweede keer in een week tijd ontboden op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Britse diplomaat was dinsdag ook al op het matje geroepen in de marge van de crisis rond de vergiftiging van voormalig Russische dubbelagent Sergei Skripal en zijn dochter i n Salisbury.

Spionnenruil

De 66-jarige Sergei Skripal kreeg in 2010 onderdak in het Verenigd Koninkrijk na een uitwisseling van spionnen tussen Rusland en de VS. Hij was in 2006 in Rusland veroordeeld wegens hoogverraad en kreeg een gevangenisstraf van 13 jaar voor spionage voor de Britten. Skripal speelde in Europa informatie door aan MI6, de Britse geheime dienst. Volgens Rusland zou hij er 100.000 dollar voor hebben gekregen. Skripal zou in de jaren 90 in contact zijn gekomen met MI6. Hij was een van vier Russische spionnen die werden geruild tegen tien 'slapende geheim agenten' van Moskou in de Verenigde Staten.