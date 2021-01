'Vermist vliegtuig vermoedelijk uit elkaar gevallen bij crash op het water'

Wie drongen het Capitool binnen? Dit is de QA­non-sja­maan

7 januari Op de stoel die normaal gesproken is gereserveerd voor de vicepresident, zat woensdag in de Amerikaanse Senaat opeens een halfnaakte, getatoeëerde man met een bontmuts met hoorntjes op zijn hoofd. Hij was een van de leiders van de bestorming van het Capitool. In de VS kennen ze hem als de QAnon-sjamaan, een bekende aanhanger van complottheorieën.