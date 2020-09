Vermiste houthakker na vier dagen gevonden: boom was op zijn benen gevallen

‘Uren tellen’

Ceplecha's zoon Miles legt uit: ,,Ik zag mijn vader in het ziekenhuis en vroeg hem hoe het hem was gelukt niet in paniek te raken. Dat deed hij door de dag in uren op te delen en de uren dan weer in blokjes van vijf minuten. Na elke vijf minuten vierde hij weer een kleine overwinning en dat gaf hem hoop. Hij probeerde zijn gedachten af te leiden.’’