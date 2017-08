Vermiste Julian (7) overleden tijdens aanslag Barcelona

De Catalaanse zender TV3 bevestigde het nieuws vanuit het centrum waar de autopsies en identificaties plaatsvinden. Er is tot vanochtend gewacht met de identificatie van Julian als vijftiende dodelijke slachtoffer tot zijn vader in Barcelona was. De Spaanse autoriteiten houden namelijk een strikt protocol aan, waardoor nieuws van identificatie in alle gevallen pas naar buiten wordt gebracht wanneer de familie en nabestaanden zijn geïnformeerd.



Veel media interpreteerden gisteren foutief een officieel communiqué, waarin stond dat Julian 'gelokaliseerd' was en 'nooit vermist' was geweest. Het jongetje stond echter 'op de lijst van slachtoffers én gewonden'. De pers werd bewust niet geïnformeerd over zijn gezondheid.



Het jongetje raakte tijdens de aanslag van afgelopen donderdag gescheiden van zijn moeder. Zij raakte zwaargewond toen een terrorist met een busje inreed op voetgangers op de Ramblas. Julians moeder, Jom Cadman, werd kort na de aanslaggevonden in een ziekenhuis. De neef en grootvader van Julian lanceerden via Facebook een wanhopige zoekactie toen bleek dat het jongetje nergens te vinden was. ,,Deel dit bericht alstublieft, zeker als je familie of vrienden in Barcelona hebt", schreef Julians opa.