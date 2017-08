'Vermiste Julian overleden tijdens aanslag Barcelona'

De Catalaanse zender TV3 bevestigde het nieuws vanuit het centrum waar de autopsies en identificaties plaatsvinden. Spaanse kranten El Pais en El Mundo stelden gisteren nog dat de jongen helemaal niet vermist was, maar al vanaf het begin op een lijst met slachtoffers stond.



Het jongetje raakte tijdens de aanslag gescheiden van zijn moeder. Zij raakte zwaargewond toen een terrorist met een busje inreed op voetgangers op de Ramblas. Julians moeder, Jom Cadman, werd gevonden in een ziekenhuis. Haar toestand is stabiel.



De neef en grootvader van Julian lanceerden via Facebook een wanhopige zoekactie. ,,Deel dit bericht alstublieft, zeker als je familie of vrienden in Barcelona hebt", schreef Julians opa.