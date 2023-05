Vermiste Nederlander in Soedan vrijgelaten en geëvacueerd

Oorlog Oekraïne LIVE | VS: 20.000 Russische soldaten dood in vijf maanden, China erkent officieel Russische agressie

Het Witte Huis schat dat in vijf maanden tijd 20.000 Russische soldaten om het leven zijn gekomen in of rondom de belegerde Oekraïense stad Bachmoet. In totaal zouden 100.000 troepen gewond zijn geraakt of zijn gedood. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen van de Amerikaanse inlichtingendienst. Lees erover in ons liveblog.