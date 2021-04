Vermiste Pascal (44) na meer dan twee jaar levend teruggevonden in Peru: ‘Hij was bedelaar geworden’

Een Belg die in maart 2019 vermist raakte in Peru, is in goede gezondheid teruggevonden. De 45-jarige Pascal Maes dwaalde rond in de buurt van Machu Picchu, een van de meest iconische toeristische bestemmingen van Zuid-Amerika. De Belg vertelde de politie dat hij aan het backpacken was en geen geld of telefoon meer had. Voor zijn leven werd lange tijd gevreesd.

Pascal Maes verdween twee jaar geleden in de buurt van de keizerlijke stad Machu Picchu en de Heilige Vallei van de Inca’s. Dat is een toeristische trekpleister in Peru. De politie had onlangs in de regio flyers verspreid met een foto van de vermiste. Dat deden ze nadat was gebleken dat zijn bankkaart recent was gebruikt in de stad Urubamba, op enkele tientallen kilometers van Machu Picchu.

Buitenlandse Zaken van België bevestigt dat Maes is teruggevonden. De Belg werd volgens lokale media op 18 april gevonden in de buurt van de de archeologische ‘Tempel van de Maan’, door nota bene een andere Belg die in dezelfde regio op bezoek was. Maes maakte volgens de politie een ‘gedesoriënteerde indruk’. ,,Hij was bedelaar geworden”, vertelt een woordvoerder tegen Het Nieuwsblad.

Rondzwerven

De veertiger vertelde de Peruaanse politie dat hij al twee jaar rondzwierf in stadjes rond Machu Picchu en Urubamba. Hij had geen vaste woonplaats of telefoon, en ook geen geld. Hij benadrukte dat hij geen slachtoffer was geworden van een misdrijf. Daar werd voor gevreesd.

De Belgische ambassade in Peru bekijkt met de lokale autoriteiten hoe de Belg eventueel terug kan keren naar zijn familie.

Volledig scherm Een speciaal politieteam was sinds begin april in de regio rond Machu Picchu op zoek naar de Belg. © Policia Nacional