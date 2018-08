Vermiste tiener teruggevonden jaar nadat zijn vader werd vermoord

'Jihadisten Syrië plannen chemische aanval'

9:45 De Russische ambassadeur in Washington, Anatoli Antonov, heeft de VS gewaarschuwd dat jihadisten opnieuw een chemische aanval in scène willen zetten om Amerikaanse aanvallen op Syrië uit te lokken. Antonov heeft daarom zijn Amerikaanse gesprekspartners op het hart gedrukt niet weer ,,op niets gebaseerde illegale agressie tegen Syrië'' te plegen.