Vermoedelijk brein achter dubbele moord in Amazonewoud geïdentificeerd

Philips en Pereira verdwenen op 5 juni tijdens een expeditie in de regio Javari, bij de grens met Peru. Phillips schreef voor de Britse krant The Guardian. Pereira werkte voor het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud in het gebied, waar veel illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaatsvindt. Twee weken later deelde de politie mee hun stoffelijke overschotten te hebben geïdentificeerd.