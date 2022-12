Vermoedelijk tien mensen bedolven door lawine in Oostenrijk

Ongeveer tien wintersporters zijn vanmiddag bij een lawine in het populaire skigebied van Lech en Zürs, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg, bedolven. Een persoon is inmiddels gewond teruggevonden en gered, aldus de politie. Naar de andere slachtoffers wordt nog gezocht met lawinehonden en helikopters.

De lawine is omstreeks 15.00 uur begonnen in het gebied van de ongeveer 2.700 meter hoge Trittkopf. Volgens de lawinewaarschuwingsdienst was er vandaag in het gebied een aanzienlijk lawinegevaar.

Verschillende helikopters en hulpteams zijn nu nog steeds aan het zoeken. Volgens de eerste informatie namen er meer dan honderd mensen deel aan de zoekactie. ,,We doen er alles aan om de wintersporters te redden”, was de verklaring van de gemeente Lech. Zoeklichten werden reeds ingeschakeld om de zoektocht in het donker voort te zetten.

Het incident was bij Zürs in het Trittkopf-gebergte. Lech is in Nederland bekend omdat de koninklijke familie er jaarlijks gaat skiën. Prins Friso werd in de gemeente op 17 februari 2012 onder een lawine bedolven. Hij raakte in coma en stierf in augustus 2013.