Vermoedelijke medeplichtige opgepakt van dader vrachtwagen-aanslag Nice

De medeverdachte is gearresteerd in Sparanise bij Napels. Volgens Italiaanse media gaat het om een 28-jarige Albanees, die ervan wordt verdacht wapens te hebben geleverd aan de Tunesische dader. Tegen de vermeende medeplichtige was een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd door de Franse justitie.

Vlak voor zijn terreurdaad keek Bouhlel propagandafilms van IS, maar hij stond niet bekend als radicaal of als een potentiële terrorist. ,,Als ik had geweten wat hij wilde doen, had ik hem nooit een wapen verkocht’', vertelde zijn vaste drugsdealer Ramzi aan de politie. Hij beschreef Bouhlel als een ‘watje’ en als een ‘idioot’. ,,Hij leek me iemand die nog niet eens in staat was een supermarkt te overvallen.’’