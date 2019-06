‘Vermoorde halfbroer van Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un was spion voor CIA’

video Helikopter vliegt tegen gebouw in hartje Manhattan, piloot omgekomen

10 juni Een helikopter is in hartje Manhattan tegen een gebouw gevlogen. Het gaat om een kantoorgebouw op 7th Avenue. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het lijkt te gaan om een mislukte landing of noodlanding op het dak. Volgens de burgemeester van New York is de piloot omgekomen bij het incident. De brandweer gaat uit van een ongeluk.