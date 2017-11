Vermoorde journalist uit Malta begraven

Journalist Daphne Caruana Galizia, die op 16 oktober werd vermoord doordat er een explosief onder haar auto afging, is vrijdag in Malta begraven. Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani was ook aanwezig. Hoge politici van de regering en de oppositie respecteren de wens van de familie en zijn weggebleven.