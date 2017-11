'Vermoorde Kim Jong-nam bevuilde zichzelf na vergiftiging met VX-gas'

,,Op basis van de autopsie, en de resultaten van het laboratorium, blijkt de doodsoorzaak een acute vergiftiging met VX-zenuwgas te zijn’’, zei overheidsdokter Nurliza Abdullah in de rechtszaal. Ze stemde daarmee in met de verklaring die een andere arts, na een voorlopige lijkschouwing, al eerder in het proces had gegeven. Op het gezicht van de dode werden resten van het chemische goedje aangetroffen.



Nurliza vertelde de rechtbank dat, als bewijs voor een vergiftiging, in Kims ondergoed een grote hoeveelheid uitwerpselen zat en dat diens pupillen klein waren. De arts moest de advocaat van de Indonesische Siti Aisyah en de Vietnamese Doan Thi Huong, beiden verdachten in de moordzaak, gelijkgeven dat de lijkschouwing alleen niet genoeg was om VX als doodsoorzaak aan te wijzen.