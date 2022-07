Verontwaardiging na uitspraken Hongaarse premier Orbán over ‘rassenvermenging’ in Europa

Ook het Roemeense parlementslid Alin Mituța reageerde boos op de opmerkingen van Orbán. ‘Spreken over ras of etnische ‘zuiverheid’, vooral in zo’n gemengde regio als Midden- en Oost-Europa, is een waanidee en gevaarlijk. En dat geldt ook voor de heer Orbán’, schreef hij op Twitter.



Orbán maakte de opmerkingen tijdens een jaarlijkse toespraak in Băile Tuşnad, Roemenië, waar hij al eerder belangrijke beleidsideeën of ideologische richtingen heeft geopperd. Het was daar, in 2014, dat hij voor het eerst zei dat hij een ‘illiberale democratie’ wilde opbouwen in Hongarije.



Lees door onder de tweet