Verpleegster adopteert baby die vijf maanden lang geen bezoek kreeg in ziekenhuis

Vanaf het moment dat een Amerikaanse hoofdverpleegkundige de baby voor het eerst in het ziekenhuis zag, zou het kindje haar nooit meer loslaten. ,,Wie is die prachtige engel?” vroeg Liz Smith zich af. Ze heette Gisele en had tijdens de vijf maanden dat ze al in het ziekenhuis was nog nooit bezoek gekregen. Het zou Liz aanzetten om de belangrijkste beslissing van haar leven te nemen.

De verpleegster uit Massachusetts hoorde dat Gisele, toen acht maanden oud, te vroeg was geboren in een ander ziekenhuis in juli 2016. Ze had een ontwikkelingsachterstand opgelopen omdat haar moeder heroïne, cocaïne en methadon gebruikte tijdens de zwangerschap. De baby had last van ontwenningsverschijnselen en moest aan de sondevoeding.

Toen Gisele drie maanden oud was, nam de staat Massachusetts de voogdij over en liet haar overbrengen naar het kinderziekenhuis in Brighton - waar Liz werkte - omdat de baby gespecialiseerde zorg voor haar longen nodig had.

Daar kreeg de baby vijf maanden lang nooit bezoek. Niemand leek om het kleine meisje met de krulletjes en heldere blauwe ogen te geven of haar te missen. Maar Liz zat elke dag na haar shift aan haar bed om met zachte stem lieve woordjes in haar oortjes te fluisteren.

Pleeggezin

Toen er een zoektocht gestart werd naar een pleeggezin voor het meisje besefte Liz dat zij Gisele wilde adopteren. ,,Vanaf het moment dat ik haar voor het eerst zag, voelde ik dat ik van dit kind moest houden en haar een veilig thuis kon geven”, aldus de verpleegster.

In april 2017, toen Gisele 9 maanden oud was, kreeg Liz toestemming om haar mee naar huis te nemen onder de voorwaarde dat de staat alles in het werk zou stellen om het kind met haar biologische ouders te herenigen.

Hoewel de ouders van Gisele aanvankelijk de toestemming kregen om haar wekelijks onder toezicht te bezoeken, bepaalde de staat uiteindelijk dat ze niet in staat waren om voor het kind te zorgen. Er werden bovendien geen andere familieleden gevonden die de baby een fijn thuis konden geven. Op 18 oktober 2018 kwam de droom van Liz uit: ze werd officieel de adoptiemoeder van kleine Gisele.

