Versailles: Oekraïne moet niet rekenen op een snel EU-lidmaatschap

Oekraïne moet niet rekenen op een snel EU-lidmaatschap. Wel kunnen binnen het bestaande samenwerkingsverdrag de banden verder worden aangehaald. Dat zeggen premier Rutte en andere EU-leiders vlak voor een urenlange discussie over Oekraïne op een informele EU-top in Versailles.

Het aantal EU-lidstaten dat voor Oekraïne nog wel een versnelde toetreding wil, is volgens diplomaten geslonken van acht à negen naar vijf. Tegenstanders zeggen dat zo’n versnelde procedure niet bestaat. Rutte: ,,Landen op de West-Balkan zoals Albanië en Noord-Macedonië hebben er al tien jaar over gedaan om de kandidaat-status te krijgen.”

Daarnaast is er, onder druk van de Russische militaire agressie, al veel samenwerking, vindt hij. ,,We leveren wapens, we hebben sancties ingesteld, we geven humanitaire hulp.” En de EU vangt massaal Oekraïense vluchtelingen op. ,,Een lidmaatschap vergt maanden of jaren. We kunnen beter kijken wat we op korte termijn al kunnen doen.”

Rutte en andere leiders denken bijvoorbeeld aan regelmatigere bijeenkomsten van EU-leiders met president Zelenski. Rutte zou daar dan ook andere landen als Georgië en Moldavië bij willen betrekken. Volgens diplomaten zou Oekraïne, zodra het oorlogsgeweld er beëindigd is, ook kunnen deelnemen aan het succesvolle Erasmus-studentenuitwisselingsprogramma.

Jarenlange procedures

Oekraïne vroeg kort geleden zijn lidmaatschap aan, maar de Raad (de lidstaten) droeg de aanvraag over aan de Commissie die er een advies over moet uitbrengen. Pas daarna komt het terug bij de Raad, die er bij unanimiteit over moet beslissen. Maar in de praktijk gaan daar jarenlange procedures aan vooraf waarin een lidstaat op tal van terreinen aan hoge Europese normen moet voldoen. Binnen de Raad dringen vooral Polen en de Baltische landen Estland, Letland en Litouwen aan op een versneld lidmaatschap. ,,Als het niet nu is, wanneer dan wel?” aldus de leiders van Estland en Letland. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen herhaalde bij aankomst in Versailles dat Oekraïne ‘bij de Europese familie hoort’.

De leiders praten vanavond op hun al eerder geplande bijeenkomst behalve over Oekraïne ook over een snellere opbouw van een Europese defensie, in nauw overleg met de Navo. Morgen spreken ze over energieprijzen en een versnelde energie-onafhankelijkheid.

