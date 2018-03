'Verschrikkelijk!' Peter Madsen vertelt hoe hij Kim Wall aan stukken sneed

Naar eigen zeggen heeft Madsen ‘alles wat hij op de boot kon vinden’ gebruikt om haar lichaam in moten te snijden. De aanwezigen in de rechtszaal werd onder meer een enorme schroevendraaier met een lengte van een halve meter getoond. ,,Het was een krankzinnige situatie en ik heb gebruikt wat er voorhanden was”, sprak Madsen. Waarom hij de vrouw ook onthoofdde, kan hij echter niet verklaren.



Madsen weigert in detail te treden over de manier waarop hij Wall in de badkamer van de duikboot decimeerde. ,,Het is zo vreselijk, dat ik niet veel wil vertellen’’, zei de verdachte. Hij wil enkel kwijt dat het ‘verschrikkelijk’ was. Om te voorkomen dat Walls lichaamsdelen boven zouden komen drijven, bond hij ze met zogeheten tyraps vast aan ijzeren buizen. Om gasvorming in het ontbindende lichaam te voorkomen, zou hij de messteken hebben toegebracht.