Verstekeling (19) geplet onder bus naar Londen: 'Hij schreeuwde het uit van pijn'

Een verstekeling uit Guinea is afgelopen nacht op gruwelijke wijze om het leven gekomen. De man (19) had zich onder een touringcar van Flixbus verstopt en werd geplet toen de chauffeur zijn voertuig stilzette om poolshoogte te nemen. Het slachtoffer verbleef illegaal in België en probeerde stiekem naar Engeland te reizen.

Een automobilist had de buschauffeur gewaarschuwd dat hij iets zag uitsteken onder de bus en dat er er mogelijk iets los hing. De bestuurder parkeerde daarop de bus, zette de motor uit en liep naar buiten om de onderkant van zijn voertuig te inspecteren. Even later kreeg hij de schrik van zijn leven.

,,Ik zag een verstekeling. Hij schreeuwde hij het uit van de pijn. Ik ben onder de bus gekropen en heb zijn hand vastgehouden. Twee minuten later is hij overleden'', verklaarde de Flixbus-chauffeur tegenover Het Laatste Nieuws.

De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden maar dat mocht niet meer baten. Hij bezweek aan de verwondingen die hij opliep toen de buschauffeur zijn voertuig stilzette. Met de motor schakelde ook het hydraulische systeem uit waardoor de bus zakte en de verstekeling vermoedelijk werd geplet.

Om het lichaam van het slachtoffer te kunnen bevrijden, moest de brandweer een deel van de touringcar demonteren. Autopsie moet uitsluitsel geven over de doodsoorzaak. Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart en liet de buschauffeur verhoren. Alles zou wijzen op een ongeval.

Meerdere transitmigranten

De Flixbus was omstreeks middernacht vertrokken vanaf het Brusselse Noordstation. Meerdere transitmigranten hadden tevergeefs geprobeerd zich te verstoppen onder het voertuig. De Guineeër moet de buschauffeur zijn ontgaan.

De verstekeling werd amper een kwartier later ontdekt in de Brusselse deelgemeente Sint-Agatha-Berchem, vlakbij de uitvalsweg naar de ringweg rond de Belgische hoofdstad.

Illegaal

De Guineeër had volgens de Vlaamse publieke omroep VRT een bevel gekregen het Belgische grondgebied te verlaten. Dat zogeheten BGV wordt gegeven aan mensen die onwettig (illegaal) in België verblijven.

Wie zo'n bevel krijgt, moet in principe binnen een bepaalde termijn terugkeren naar het land van herkomst of naar het land waar hij of zij een verblijfsrecht heeft. Na het verstrijken van de termijn en soms zelfs al eerder volgt gedwongen repatriëring.

Soedanees

De Guineeër is niet de eerste verstekeling in Brussel die zijn vluchtavontuur met de dood moest bekopen. In juli vorig jaar stierf in de buurt van het Brusselse Noordstation een Soedanese tiener die zich eveneens onder een bus naar Engeland had verstopt. Hij zou hij een honderdtal meters over de weg zijn voortgesleept voordat hij de bus losliet, werd overreden en zwaargewond op het asfalt achterbleef.

De 17- of 18-jarige jongen bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ook hij verbleef illegaal in België, zo liet het Openbaar Ministerie destijds weten. De buschauffeur was nietsvermoedend doorgereden. Hij parkeerde zijn bus op een parkeerplaats in het West-Vlaamse Middelkerke nadat de politie hem had opgespoord en geïnformeerd over het ongeval. De man verkeerde niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Flixbus

Flixbus vroeg na het drama om meer politiecontroles bij haltes waar zich veel migranten ophouden zoals die bij het Brusselse Noordstation. Gelukszoekers proberen er regelmatig in of onder de bussen te kruipen. ,,We rijden dagelijks met zeven lijnen naar Londen en migranten proberen het op allerlei manieren: ze kruipen onder de bus, in koffers of in koffers in het bagageruim'', verklaarde ceo Paul Cremers tegenover VRT Nieuws.