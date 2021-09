Verstoorde relatie: Franse president beantwoordt oproep Australische premier niet

Een telefoongesprek van de Australische premier Scott Morrison aan de Franse president Emmanuel Macron bleef onbeantwoord, vertelde Morrison woensdag in Washington aan verslaggevers. ,,We zullen geduld hebben”, zei Morrison volgens Australische media over de verstoorde relatie met Frankrijk.

De Franse president Macron is verbolgen over het veiligheidspact AUKUS tussen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië waardoor de koop van Franse onderzeeërs ter waarde van meer dan 30 miljard euro niet doorgaat. De Franse ambassadeurs in de VS en Australië werden teruggeroepen en de Franse minister van Buitenlandse Zaken sprak van ‘een dolk in de rug’.

De Amerikaanse president Joe Biden had woensdag een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot en de Franse ambassadeur zal volgende week terugkeren naar Washington. Morrison is er nog niet in geslaagd met Macron te bellen en de post van de Franse ambassadeur in Australië blijft voorlopig onbemand. ,,De tijd is er nog niet rijp voor”, zei de Australische premier, die nogmaals benadrukte dat hij handelde in het belang van Australië.

De Britse premier Boris Johnson gebruikte woensdag minder subtiele bewoordingen aan het adres van Macron: ,,Donnez-moi un break”, zei hij tegen verslaggevers. Morrison zei dat hij ‘geen Frans spreekt’ maar geamuseerd was door de uitspraak van de Britse premier.

De leiders van de drie AUKUS-landen lichtten eerder toe dat hun pact bedoeld is om de veiligheid en stabiliteit in de regio Azië-Pacific te garanderen. Dat leverde kritiek op vanuit China, dat de VS, Groot-Brittannië en Australië in een reactie verweet een “Koude Oorlog-mentaliteit” te hebben. Biden herhaalde woensdag het belang van Franse en Europese aanwezigheid in de regio Azië-Pacific.