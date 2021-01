Vertrekkende Trump is trots dat hij ‘als eerste president in decennia’ geen oorlog begon

Trump voerde campagne met de belofte om ‘Amerika weer groot te maken’, maar verlaat het Witte Huis met bijna 400.000 doden door de coronavirus waarvan hij het risico bagatelliseerde, een economie die worstelt met de pandemie en de relaties met belangrijke Amerikaanse bondgenoten. ,,Het grootste gevaar waarmee we worden geconfronteerd, is een verlies van vertrouwen in onszelf, een verlies van vertrouwen in onze nationale grootsheid”, aldus Trump. ,,Amerika is geen schuchtere natie van tamme zielen die moeten worden beschermd en beschermd tegen degenen met wie we het oneens zijn.”



De boodschap werd verspreid door het Witte Huis. Trump merkte op dat zijn regering bemiddelde bij vredesakkoorden in het Midden-Oosten en prees zijn agenda voor buitenlands beleid. ,,Ik ben vooral trots om de eerste president in decennia te zijn, die geen nieuwe oorlogen is begonnen.”