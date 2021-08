‘Vertrouweling Navalni ontvlucht Rusland’

Donderdag beperkte een rechtbank in Moskou de bewegingsvrijheid van Sobol voor een periode van anderhalf jaar. Ze mag tussen 22.00 en 06.00 uur niet haar huis uit en ze mag geen massa-evenementen bijwonen of Moskou verlaten. De activiste kreeg deze straf voor haar rol bij protesten in januari. Toen gingen duizenden Russen de straat op om de vrijlating te eisen van Navalni. Vrijdag kreeg een andere medewerker van de Kremlincriticus een soortgelijke straf en werd de broer van Navalni veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar.

Extremistisch

Sobol is een van de bekendste gezichten van de anticorruptiebeweging van Navalni. Sinds juni staat de organisatie officieel als ‘extremistisch’ geregistreerd en hebben veel prominente aanhangers van Navalni Rusland verlaten. Ze zijn bang voor vervolging in aanloop naar de parlementsverkiezingen in september. Sobol was tot dusverre achtergebleven. Zo werd voormalig-directeur Andrej Pivovarov van de Russische oppositiegroep Open Rusland werd afgelopen juni in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald en opgepakt. Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken vanaf luchthaven Pulkovo toen agenten het toestel stopten en hem meenamen, zo liet Pivovarov via Twitter weten.

Na haar veroordeling zei Sobol tegen radiozender Ekho Moskvy dat de straf niet direct zou ingaan en dat je die “eigenlijk moet zien als de kans om het land te verlaten”. De hoofdredacteur van Ekho Moskvy bevestigde zondag dat de advocate niet meer in Rusland is. Sobol zelf was niet bereikbaar en bekenden van haar wilden geen commentaar geven.

Voormalig-directeur Andrej Pivovarov van de Russische oppositiegroep Open Rusland werd afgelopen juni in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald en opgepakt. Het vliegtuig stond op het punt te vertrekken vanaf luchthaven Pulkovo toen agenten het toestel stopten en hem meenamen, zo liet Pivovarov via Twitter weten.