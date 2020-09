Verwesterlijking moslimlanden: ‘Wat Erdoğan ook probeert, hij kan deze trend niet stoppen’

In de Libanese stad Tripoli is interieurontwerpster Sahar Minkara (45) een opvallende verschijning. Met haar woeste bos blonde haren, kniehoge laarzen en zwartkanten rok zou je haar eerder verwachten in Londen of Rotterdam. Maar Tripoli is de meest conservatieve stad van Libanon. Twaalf jaar geleden opende Minkara hier de Ahwak Coffee Shop. Een plek waar ze kon werken én waar vrienden konden langskomen. Ze schilderde de muren mintgroen en roze. Vervolgens richtte ze de smalle ruimte in met vintage bankjes, kunstwerken en een bibliotheekje met ruilboeken.