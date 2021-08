Verzorgers dierentuin bezorgd: sneeuwluipaard Ramil heeft corona

dierenmens Eigenaren zeldzame veulentwee­ling: ‘De nachtmer­rie van elke fokker’

18 juli In de rubriek Dierenmens schrijft Annemarie Haverkamp over dieren met een verhaal. Rising Game en Rosa Evora zijn om op te vreten, de twee donkerbruine veulentjes die in Overasselt door de wei dartelen. Maar hoe schattig ook, volgens Jeannette van der Staak is een tweeling ‘de nachtmerrie van elke fokker’.