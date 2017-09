Vicepresident: Myanmar bezorgd om vluchtende Rohingya

Nobelprijs

President Aung San Suu Kyi uitte al eerder haar zorgen over de vluchtende Rohingya. Ook zij ontkent dat er op het moment geweld gaande is tegen de moslims. In een tv-toespraak zei ze: ,,Er zijn beschuldigingen. We moeten goed uitzoeken of deze gebaseerd zijn op harde feiten voordat we in actie komen." Er gaan momenteel geluiden op om Suu Kyi haar Nobelprijs voor de Vrede af te nemen.