VIDEO | Auto gegrepen door trein: bestuurster weet in paniek niet meer hoe ze voor of achteruit kan

Schokkende beelden van een spoorwegovergang in België. De vrouw die in deze auto in Schoonbeek zat heeft een engeltje op haar schouder gehad. Ze moest wel naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in kritieke toestand. En dat mag een wonder heten. Ze kwam stil te staan tussen gesloten spoorwegbomen. Een man probeert haar te helpen. Roept. Schreeuwt. Maar ze is zo in paniek dat ze de auto niet meer voor of achteruit krijgt. En dan komt de trein er aan...