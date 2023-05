Video van de Dag | Zweven en zwieren loopt anders dan verwacht: zweefmolen stort in tijdens de rit

Met video ‘Angstcul­tuur’ en ‘schrikbe­wind’ in Surinaamse tehuizen: kinderen ondergaan barbaarse straf­fen

Kinderen in Surinaamse tehuizen lopen grote risico’s op geweld, verwaarlozing en misbruik, blijkt uit onderzoek. In het Surinaamse tehuis Hoop voor Kinderen leden kinderen onder een ‘schrikbewind’ van de leiding en ondergingen barbaarse straffen. De autoriteiten weten al vijf jaar van de misstanden, maar grijpen niet in. Hoe kon het zo ver komen?