Vier boten zinken voor kust Tunesië, zeker twaalf doden en tien vermisten

met video Inwoners Donbas denken niet aan vertrekken: ‘Ik ben nog geboren onder Stalin en blijf hier’

Gemakkelijk is het leven als chauffeur van een evacuatiebusje niet. Al helemaal niet als je naar Horskoje (Hirske) moet, een mijnwerkersstadje in het uiterste oosten van Oekraïne. Dan rijd je tot vlak bij het front over een weg waarop je om de haverklap aan de oorlog wordt herinnerd - door een raket die zich diep in het asfalt heeft geboord zonder te ontploffen of door de graffiti op een verlaten pand (‘mamma, ik kom terug’) - en wanneer je dan eindelijk bent aangekomen, blijkt dat je bijna voor niks je leven hebt gewaagd.

19 april