Vier docenten dood na schietpartij op Turkse universiteit

Man (78) gearresteerd voor doodsteken inbreker: 'Hij verdient een medaille'

13:55 Er is in Groot-Brittannië veel ophef ontstaan over een 78-jarige man die in de gevangenis terechtkwam nadat hij thuis twee inbrekers te lijf ging en een daarvan heeft neergestoken. Velen vinden zijn voorarrest onterecht en laten van zich horen met de hashtag #freeRichardOsbornBrooks.