Vier doden en 43 gewonden bij treinongeluk in Turkije

Op foto’s is te zien hoe de rijtuigen onder het staal van de grotendeels verwoeste loopbrug liggen. Ook zouden er nog passagiers vastzitten in de twee rijtuigen die uit de rails liepen. Reddingswerkers proberen beklemde treinreizigers uit de verwrongen resten te bevrijden.



Volgens CNN Turk was de trein onderweg van Ankara naar Konya, 260 kilometer verderop, in het zuiden van Turkije. Het ongeluk gebeurde omstreeks half zeven, vlakbij het station Marsandiz aan de rand van Ankara, zo'n acht kilometer vanaf het centrum.



De gouverneur van Ankara, Vasip Sahin, zegt dat de ontsporing het gevolg was van een botsing met een onderhoudstrein, die inspecties aan de rails uitvoerde. ,,We hopen dat er niet meer slachtoffers vallen te betreuren’’, zegt Sahin.



Hoe hard treinen reden op het moment van het ongeluk is nog onduidelijk. De trein stopt niet bij Marsandiz. Het is volgens Sahin evenmin duidelijk of een sein niet gewerkt heeft. Er wordt technisch onderzoek verricht naar de oorzaak van het ongeval, aldus de gouverneur.



In juli kwamen 10 mensen om het leven en raakten meer dan 70 treinpassagier gewond toen een passagierstrein ontspoorde in het noordwesten van Turkije. Zware regenval had een deel van het spoor weggespoeld.



Afgelopen maand raakten 15 personen gewond toen een passagierstrein in botsing kwam met een goederentrein in de Turkse provincie Sivas.