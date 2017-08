Vier moskeeën vernield in Spanje sinds aanslagen

Bedenk een naam voor dit zeldzame witte koalajong

13:30 Niks bijzonders toch, een koala die geboren wordt in Australië? Behalve dan als het pluizige diertje kan pronken met een witte vacht. Afgelopen maanden zagen in de Australia Zoo in Queensland twaalf koala's het levenslicht. Allemaal bruin, behalve eentje. In het wild ben je met zo'n speciale vacht een pechvogel, meldt de directeur van het Australia Zoo Wildlife Ziekenhuis in het Britse dagblad The Independent. Je kunt je immers niet camoufleren. Nee, dan ben je veel veiliger in de dierentuin. Nu alleen nog een bijzondere naam voor deze speciale koala. Australia Zoo vraagt op Facebook om suggesties.