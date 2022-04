Vier opvarenden vermiste Japanse rondvaartboot uit ijskoud water opgevist

Nieuws/UpdateDe Japanse kustwacht heeft vier mensen gered die op een rondvaartboot zaten die zaterdag ten westen van natuurreservaat Shiretoko bij het noordelijk eiland Hokkaido in de problemen was gekomen. Ze werden in de vroege zondagmorgen (lokale tijd) bewusteloos aangetroffen in het ijskoude water, melden lokale media. Van de overige 22 opvarenden en de boot zelf is nog geen spoor te bekennen.

Aan boord waren 24 passagiers, onder wie twee kinderen, en verder de gezagvoerder en een bemanningslid. Allen droegen zwemvesten. Reddingsdiensten hebben de hele nacht vanuit de lucht en per boot naar overlevenden gezocht in het water dat slechts twee tot drie graden celsius is.

De kapitein meldde zaterdag rond het middaguur dat het schip slagzij maakte en dreigde te zinken. Daarna was er geen radiocontact meer. Volgens de autoriteiten in de nabijgelegen stad Shari waren de golven in dit deel van de Zee van Ochotsk hoog. Door de ruwe zee keerden veel vissersboten zaterdag vroegtijdig terug naar de haven. De meteorologische dienst had gewaarschuwd voor een naderend lagedrukgebied met toenemende wind.

Een helikopter en patrouilleboten rukten uit voor de reddingsactie naar de opgegeven locatie in de buurt van het Shiretoko-schiereiland, een door Unesco erkend natuurgebied. Volgens de Japanse publieke omroep NHK vertelde de bemanning dat de boeg van hun boot water maakte en dat de romp als gevolg daarvan ongeveer 30 graden was gekanteld en aan het zinken was. Daarna ging het contact met de bemanningsleden verloren. Zoekhelikopters arriveerden pas vier uur na de noodoproep in het gebied.

Over de nationaliteit van de toeristen is nog niets bekend.

Drijfijs

De boot voer volgens de Mainichi Shimbun, een van de belangrijkste kranten van Japan, voor de Kashuni-watervallen, een beroemde schilderachtige plek in de buurt van het puntje van het schiereiland, toen de kustwacht de noodmelding ontving. Volgens de website van de exploitant biedt de boot plaats aan maar liefst 65 personen.

Het Shiretoko National Park op het schiereiland in het noordoosten van Hokkaido, het meest noordelijke van de vier belangrijkste eilanden van Japan, staat bekend als een populaire bestemming voor het spotten van drijfijs. Het werd in 2005 aangewezen als Werelderfgoed en is een leefgebied voor vele zeldzame dieren- en plantensoorten.

