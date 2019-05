Vijf arrestaties om mogelijke wapenlevering voor aanslag in Straatsburg

‘Opportunisme’

Op een geheugenstick, die toebehoorde aan Chekatt en die na de aanslag werd gevonden, is te zien hoe hij trouw aan terreurorganisatie Islamitische Staat zwoer. Kort zijn dood eiste IS de aanslag op. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner deed dat af als ‘opportunisme’.



Diezelfde maand werden nog twee andere verdachten opgepakt, die mogelijk betrokken waren bij de wapenlevering. Ook werden zes familieleden van de dader aangehouden, onder wie zijn ouders en broers. Zij werden later weer vrijgelaten.



In februari pakte de politie opnieuw drie mannen op, op verdenking van medeplichtigheid bij de aanslag. Drie mannen van 32, 34 en 78 jaar oud werden in voorlopige hechtenis gezet. Ze werden eveneens verdacht van bezit en handel in wapens in verband met terrorisme.