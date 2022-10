Vijf doden bij schietpartij in Amerikaanse staat North Carolina, minderjarige verdachte opgepakt

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. De politie liet rond 18.00 uur weten dat er een schietpartij gaande was en vroeg bewoners in de buurt van het Neuse River Greenway-park in het oosten van de stad binnen te blijven. Getuigen vertelden tegen lokale media dat de verdachte jong was en gekleed in camouflagekleding en zwarte laarzen. Een buurtbewoner omschreef het wapen tegen verslaggevers van de nieuwszender WRAL als een jachtgeweer.

Naast de vijf doden zijn er ook ten minste twee personen gewond geraakt. Een van deze slachtoffers ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Burgemeester Mary-Ann Baldwin sprak in een persconferentie over een tragische dag voor de stad. ,,We moeten dit onzinnige geweld in Amerika stoppen. We moeten het wapengeweld aanpakken. Er is nog veel te doen, maar vanavond hebben we veel te rouwen”, zei ze.