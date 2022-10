Vijf doden bij schietpartij in Amerikaanse staat North Carolina, verdachte opgepakt

Commando’s aangesla­gen na verlies ‘supergoeie gast’ bij schietpar­tij VS

Het overlijden van de commando die in de Verenigde Staten werd neergeschoten voor een hotel in Indianapolis komt keihard binnen bij zijn kameraden in Nederland. De militair was een medic bij het Korps Commandotroepen. ‘Hij was een supergoeie gast’, zegt Gijs Tuinman, drager van de Militaire Willemsorde die hem goed kent.

