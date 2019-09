Vijf doden en grote ravage op Bahama’s door orkaan Dorian

Volgens het Rode Kruis zijn 13.000 huizen beschadigd. In sommige delen van de Bahama’s staat het water tot 1,80 meter hoog. Zeker 100.000 mensen op de Bahama’s zijn op de een of andere manier getroffen door het natuurgeweld. De storm gaat hoogstwaarschijnlijk aan land in de Verenigde Staten.

De Bahamaanse premier Hubert Minnis zei dat de eilandengroep is getroffen door een orkaan die ze nog nooit in de geschiedenis van de Bahama’s hebben gezien. ,,Waarschijnlijk is dit de droevigste dag uit mijn leven”, voegde Minnis daar aan toe.

In de VS worden inmiddels maatregelen genomen. Veel inwoners van de staten Florida, Georgia en South Carolina moeten evacueren. Ook is daar de noodtoestand uitgeroepen.

Volle kracht

Dorian kwam gisteren op volle kracht aan land in Elbow Clay, op de Abaco-eilanden in het noorden van de Bahama's. De komst van de orkaan ging gepaard met windstoten tot wel 350 kilometer per uur, metershoge vloedgolven en stortregens.



,,Het is verwoestend’’, zegt Joy Jibrilu, directeur-generaal van het ministerie van Toerisme en Luchtvaart van de Bahama’s. ,,Er is een enorme schade aangericht aan eigendommen en infrastructuur.’’ In eerste instantie was sprake van één dode. Een jongetje van 7 jaar werd meegesleurd door het water en verdronk, zo meldde Bahama Press. Zijn zusje wordt nog vermist.



Met een aanhoudende windkracht van 297 km/uur en windstoten tot wel 354 km/uur, evenaarde Dorian het record van de krachtigste Atlantische orkaan die ooit aan land kwam, op Labour Day in 1935. Destijds kregen orkanen nog geen namen. Er wordt gevreesd dat het natuurgeweld lange tijd aan land zal blijven op de Bahama's en zo nog veel meer schade zal veroorzaken.



Evacuaties

Dorian is ondertussen afgezwakt tot een storm van categorie 4 en is erg langzaam onderweg richting het zuiden van de Verenigde Staten. De staten Florida en South Carolina hebben voor een groot aantal provincies een evacuatie gelast. De gouverneur van Virginia heeft voor de naderende orkaan de noodtoestand uitgeroepen. De orkaan wordt daar niet voor woensdag verwacht.



,,Dit is de zwaarste en grootste orkaan in de moderne geschiedenis en zeker de sterkste die iedereen van ons ooit heeft gezien”, verklaarde de gouverneur van South Carolina, Henry McMaster, op een persconferentie. ,,We weten dat niet iedereen gelukkig zal zijn met de evacuatie, maar we hopen dat we op die manier iedereen in leven kunnen houden.’’